Юг России скрылся под сугробами

Интенсивность осадков постепенно снижается, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Сугробы на Кубани пока растут с феноменальной скоростью. Даже на побережье Черного моря, в Анапе, слой снега за сутки вырос еще на 4 сантиметра. Теперь его высота 18 сантиметров.

В Крымске сугробы за сутки подросли на четверть метра и сейчас выше, чем в Кемерове. Но самые впечатляющие цифры – в поселке Горный вблизи Туапсе и городе Горячий Ключ. В Горном снега с утра воскресенья прибавлялось почти на сантиметр в час. И сейчас сугробы там с человеческий рост – 164 сантиметра. В Горячем Ключе они практически не выросли, но и не осели – 113 сантиметров.

С меньшей скоростью, чем раньше, растут сугробы в Краснодаре. И это, наверное, пока одна из немногих хороших новостей. Сейчас снега на улицах столицы Кубани уже 44 сантиметра. С утра воскресенья его слой увеличился на три сантиметра. В предыдущие двое суток прирост составлял от 14 до 17 сантиметров. В XXI веке сугробы выше были только один раз – в январе 2002 года – 59 сантиметров.

По данным метеорологического локатора, осадки на Кубани продолжаются и сейчас. Снеговые тучи в эти часы снова засыпают снегом регионы Предкавказья. Основная причина – серия волновых циклонов со Средиземного и Черного морей, которая обеспечила вторжение холодного воздуха на юг. Столкнувшись с морской влагой, этот воздух обеспечил большие контрасты температуры, что и привело к рекордным снегопадам.

Сегодня холод удержит свои позиции на Кубани. Положительные температуры днем будут наблюдаться только в узкой полосе Причерноморья. В Краснодаре будет около ноля, в Крымске и Майкопе столбики термометров будут оставаться в минусе в течение всего дня. И лишь в Анапе и Геленджике после 15:00 установятся устойчиво плюсовые температуры.

В Краснодаре до полудня выпадет еще около 1 мм осадков преимущественно в виде снега, после 15:00 осадки прекратятся. Температура будет колебаться около нулевой отметки. К вечеру показания термометров уйдут в минус, даже если снег немного подтает, ночью это все замерзнет. В утренние часы температура может опуститься до -5. В сумме за день в городе может выпасть 2-3 см свежего снега. Завтра на Кубани снова -1 и небольшой снег.

И лишь в среду погода ненадолго наладится. Но к концу недели – снова прогнозируются снегопады. К счастью, не такие мощные как в последние дни.