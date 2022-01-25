Тонны снега и аномальный холод: на юге разгребают последствия стихии

В южных регионах России пока продолжаются снегопады, правда, в течение дня они заметно ослабеют и постепенно прекратятся. Однако погода останется зимней.

Из Краснодарского края продолжают поступать новости о повреждениях из-за аномального количества снега. Его веса не выдерживают даже крыши заправочных станций. Складываются, словно карточные домики, навесы для машин, падают деревья.

Снег, который сейчас лежит на Кубани, плотный и тяжелый. В результате создается дополнительная весовая нагрузка. И если, например, в Краснодаре накануне эта величина достигала 132 килограммов на каждый квадратный метр, то, например, в поселке Горный Туапсинского района – это уже почти полтонны.

Но если в Горном и Горячем Ключе, где сугробы приближались к рекордным, снег из-за собственной тяжести как раз осел, то в Краснодаре его слой за сутки вырос еще на 4 сантиметра. В два раза больше снега стало в Тамани. А в Тимашевске сугробы росли почти по сантиметру в час и догнали краснодарские.

Ночью снег еще продолжал сыпать на Кубани и Западном Кавказе. Продолжались снегопады и в Крыму. Но самые интенсивные осадки отмечались уже в волгоградских степях – 12-13 мм за 12 часов.

Сейчас в небе над Южным регионом по-прежнему клубятся поля снеговых облаков. Снег идет на западных склонах Кавказа, в Ставрополье, а также на берегах Волги и Дона, временами ухудшая видимость до двух километров.

Неудивительно, что по некоторым горным районам в окрестностях Сочи по-прежнему не проехать, обстановка на дорогах из-за непогоды остается сложной. Транспортный коллапс из-за снегопадов также в Турции и Греции. На дорогах Аттики застряли более 500 автомобилей. Не лучше было ночью и в греческой столице.

В Симферополе в течение дня снег начнет прекращаться, но будет холодно – не выше минус 2 градусов. Ночью при неполной облачности воздух остынет до минус 9 градусов – это почти на 5 градусов холоднее обычного. В середине недели в городе сохранится аномально холодная погода с небольшим снегом. Потеплеет лишь в выходные, и осадки будут идти уже в виде дождя.

Надо отметить, что аномально холодная погода сегодня сохранится на всем юге нашей страны. Слабоположительные температуры ожидаются лишь на побережье Кавказа. В большинстве районов Крыма и Кубани столбики термометров будут держаться вблизи нулевой отметки. Как и на северо-западе России, куда устремился атлантический воздух. А на остальной части Европейской России буде по-зимнему морозно.

В небе над Краснодаром в облаках сегодня появятся просветы, и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега будут постепенно ослабевать и прекращаться. По расчетам, сегодня в городе до плюс 1 градуса. Но с заходом солнца температура начнет снижаться, и ночью подморозит до минус 6 градусов.

В дальнейшем в городе дневная температура будет держаться близкой к нулю, и сугробы начнут постепенно оседать. А в конце недели, когда вернется тепло, в столице Кубани снег начнут активно смывать дожди.