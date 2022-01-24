Определились все участники 1/4 финала Australian Open

В понедельник, 24 января, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в результате чего определились все участники следующей стадии турнира.

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев накануне переиграл за три часа 30 минут американца Максима Кресси (№70 рейтинга ATP) и в четвертьфинале встретится с канадцем Феликсои Оже-Альяссимом (№9). Также в 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют:

Гаэль Монфис (Франция, №20) – Маттео Берреттини (Италия, №7);

Денис Шаповалов (Канада, №14) – Рафаэль Надаль (Испания, №5);

Янник Синнер (Италия, №10) – Стефанос Циципас (Греция, №4).

До четвертьфинала в женском турнире ни одна из россиянок не дошла, а за выход в полуфинал поспорят:

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA) – Джессика Пегула (США, №21);

Барбора Крейчикова (Чехия, №4) – Мэдисон Киз (США, №51);

Даниэль Коллинз (США, №30) – Ализе Корне (Франция, №61);

Ига Свентек (Польша, №9) – Кайя Канепи (Эстония, №115).

Напомним, четвертьфинальные противостояния запланированы на 25 и 26 января. Первый в сезоне турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне и завершится 30 января. Общий призовой фонд соревнования 54 миллиона долларов.

Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, а в женском – Наоми Осака из Японии.