Снегопад в Стамбуле парализовал работу аэропорта и движение на дорогах

Небывалый для Турции снегопад случился в Стамбуле в понедельник, 24 января. Из-за разгула стихии в аэропорту крупнейшего турецкого города отменили все рейсы. О погодных аномалиях сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию местных СМИ.

Рейсы в стамбульском аэропорту были отменены из-за огромного количества осадков в понедельник днем. По данным синоптиков, 50-сантиметровый снежный покров укрыл мегаполис за несколько часов. Руководство воздушной гавани рассчитывало справиться с ситуацией в течение часа, однако тысячи пассажиров по-прежнему не могут вылететь в пункты назначения. Некоторых пассажиров эвакуировали в терминалы со взлетно-посадочных полос. Сильный ветер разрушил крышу грузового терминала.

В городе наблюдались огромные пробки, непогода нарушила нормальную работу метро. Несколько часов не осуществлялось движение по трассе, соединяющей Анкару и Стамбул. Сильный снегопад может продлится до среды. Осадки ожидаются и в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме. Турецкие власти призывают всех, кто находится в районах, охваченных непогодой, оставаться дома.

Ранее сообщалось о сильнейших снегопадах, накрывших Кубань и Грецию.