В Греции выплатят по 2000 евро водителям, застрявшим в пути из-за снегопада

Заваленная снегом взлетно-посадочная полоса, и самолеты, на глазах зарастающие сугробами. Такую картину из окон международного терминала наблюдают пассажиры в аэропорту Стамбула – в том числе сотни наших соотечественников. "Туркиш Эрлайнс"– отменила все рейсы как минимум до полуночи. Аналогичные меры принимают и другие перевозчики. Паники пока нет. Власти обещают частично восстановить работу терминала в ближайшие часы. Продлением проживания в гостиницах занимаются операторы, вопросы, связанные с рейсами, помогают решить дипломаты. В том числе гражданину России Жерару Депардье, который пережидает ненастье в вип-зале.

"Мы когда ехали в аэропорт в такси, уже снегопад был. Получается, что мы уже как сутки здесь находимся. Нам сказали, какой гейт, мы там все находимся. И спали там – кому удалось лечь на кресло, кто на полу. Кому как повезло. Мы стараемся не отходить оттуда, ждем какую-то информацию, нам пока ничего не говорят конкретного. Неизвестно до какого времени будет закрыт аэропорт, гостиницу нам тоже не предоставляют. Есть семьи с детьми, им почему-то тоже не дается отдельное спальное место", – рассказывает застрявшая в аэропорту Стамбула пассажирка Яна Бомбина.

"Мы не расстраиваемся, потому что мы понимаем, что здесь есть и с детьми, есть пожилые люди. Им тяжелее. И есть люди, которые застряли в автобусах, и мы им искренне не завидуем. Поэтому мы в тепле, нас кормят", – говорит другая пассажирка Кристина Масликова.

В общей сложности, в Турции сейчас находятся до семи тысяч российских туристов. В текущих погодных условиях – отдыхом это назовешь с трудом. Транспортная система Стамбула полностью парализована. По Босфору навигация также закрыта. Коммунальные службы взять ситуацию под контроль пока не могут. Чтобы хоть как-то восстановить движение жителям запретили пользоваться личным транспортом. Аналогичные проблемы решают и власти других городов, где снег выпадает еще реже. В солнечной Анталье – такое случилось впервые за 29 лет. Чтобы увидеть аномальные для этой климатической зоны осадки люди ночью не ложились спать.

Невиданной красоты заснеженные достопримечательности выкладывают в соцсети жители и отдыхающие в Греции. Заснеженный Акрополь собирает тысячи лайков и комментариев. Но еще больше фидбека вызывают ролики с рассказами о том, как местные коммунальные службы решают проблему.

"Все завалило снегом. Даже забор у меня на террасе сломался. Машины буксуют, никто никуда ехать не может, все стоит, сигналят, снег валит уже седьмой час, у всех летняя резина – они вообще не понимают, как ездить", – говорит местный житель.

Пешком ходить, по словам очевидцев, не проще: ни тротуары, ни проезжую часть реагентами не обрабатывают. В одних только Афинах власти эвакуировали три с половиной тысячи застрявших на дорогах водителей. Любопытно, что компания-оператор одной из автомагистралей обещает выплатить две тысячи евро каждому, кто застрял в пути. Соответствующее распоряжение отдал греческий премьер-министр. А вот тем, кто остался без электричества бонусов не полагается. Экстренные службы обещают восстановить энергоснабжение в ближайшие сутки. Из-за последствий сильнейшего за последние 40 лет снегопада – вторник, а в некоторых районах и среда – объявлены в Греции выходными.