Путин напомнил об итогах российско-итальянского исследования вакцин

Во время общения с представителями итальянского бизнеса президент России отметил, что между РФ и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания прививочных сертификатов и вакцин. Это, сказал Владимир Путин, не способствует активизации бизнес-контактов.

В этой связи он напомнил о недавнем совместном российско-итальянском сравнительном исследовании вакцин, которое было проведено Национальным институтом инфекционных заболеваний (Италия).

По его результатам, отметил Путин, "российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму "омикрон" и вновь доказал тем самым свою высокую эффективность".

Президент России также сказал о том, что "из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены". И в целом, добавил он, "волатильная ситуация в глобальной экономике не способствовала реализации новых проектов и инициатив".

"Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке", – отметил Владимир Путин.

Трансляцию встречи президента России с представителями итальянского бизнеса вели телеканал "Россия 24" и платформа "Смотрим".

Сегодня стало известно, что Минздравом России в период пандемии одобрено обращение на территории РФ препарата для профилактики коронавируса Evusheld компании AstraZeneca.