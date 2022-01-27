Обращение омбудсмена Чечни не заметили

О предложении омбудсмена Чечни Мансура Солтаева исключить из состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека правозащитника Игоря Каляпина в Кремле ничего неизвестно. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призыв Солтаева "не заметили". Песков напмнил, что решение об исключении из СПЧ принимается только на уровне президента.

Ранее член СПЧ Игорь Каляпин заявил, что видит угрозу своей безопасности после высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал его "террористом". Однако обращаться в правоохранительные органы по этому поводу Каляпин не стал, так как считает это обращение бесперспективным и не хочет терять время. Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "террористами" члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. По мнению Кадырова, они "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев".

Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил, что федеральные власти должны отреагировать на это заявление.