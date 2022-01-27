Командующий Нацгвардией подал в отставку после расстрела в Днепре

Из-за расстрела солдатом-срочником пяти сослуживцев в Днепре командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку.

На брифинге он пояснил, что "за любые действия несет ответственность командир или командующий". С учетом этого, пояснил Балан, утром 27 января он написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией, сообщает ТАСС.

Военнослужащего Нацгвардии Украины Артемия Рябчука сейчас допрашивают следователи, выясняются мотивы его поступка, передает РИА Новости со ссылкой на советницу по вопросам коммуникаций Государственного бюро расследований Украины Татьяну Сапьян.

Ранее сообщалось, что причиной расстрела сослуживцев могли стать неуставные взаимоотношения.

ЧП произошло на территории завода "Южмаш" в Днепре. Военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял из автомата Калашникова караул сослуживцев. Пять человек погибли, еще пятеро были ранены.

Затем солдат сбежал с оружием, но вскоре был задержан. Было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и дезертирстве с оружием. Нацгвардейцу грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.