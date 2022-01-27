Пятеро убитых, столько же раненых: детали расстрела в Днепре

Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, расстрелявший пять человек, сам сдался полиции. Он связался с правоохранительными органами и сообщил о своем местонахождении.

Заместитель директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимир Шило в комментарии украинской службе "Радио Свобода" (признана в России иноагентом) сообщил, что мотивы поступка военнослужащего пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела (умышленное убийство, служебная халатность и дезертирство с оружием). Военнослужащему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Рябчук открыл огонь сразу после того, как ему выдали оружие. Глава МВД Украины Денис Монастырский распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов случившегося. В частности, необходимо уточнить, как военнослужащий проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, сообщает "Интерфакс".

Случившееся прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский. Он потребовал сделать кадровые выводы уже в ближайшее время.

Трагический инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января. Пять человек погибли, еще пятеро госпитализированы.