Украинского убийцу не смогли остановить два десятка человек

Громкое преступление на Украине: солдат-срочник одного из спецподразделений открыл огонь по собственным сослуживцам на территории военного предприятия. Его задержали только спустя несколько часов.

Бойцы украинского спецназа задержали солдата Национальной гвардии страны в пригороде Днепропетровска. Они действовали жестко: повалили срочника в снег и скрутили.

20-летнего Артемия Рябчука подозревают в хладнокровном расстреле пятерых сослуживцев, причем на территории стратегически важного оборонного предприятия. Расправа произошла на заводе "Южмаш" – он производит боевые ракеты. Рябчук входил в состав так называемой "тревожной группы", охраняющей завод от потенциальных атак извне. Но 20-летний срочник сделал мишенями собственных товарищей.

На кадрах с камер наблюдения из оружейной комнаты видно, что на часах почти половина пятого утра. Караульные расслаблены. Один из них открыл двери шкафчика с боеприпасами, другой направился к выходу. В этот момент и началась пальба.

Рябчук открывал огонь на поражение по всем, кто встречался на пути. Когда патроны заканчивались, он возвращался в оружейную, брал новые рожки для автомата и шел убивать дальше. Сообщается о четверых убитых, еще пять человек получили ранения. Остальные десять военнослужащих разбежались. На допросе срочник уже рассказал, как покинул территорию завода. На КПП его долго не выпускала женщина-охранник.

– Я говорю, откройте ключ, мне надо срочно выйти. – Не могу, не могу, не могу. – Я выстрелил ей в голову. Я побродил по заводу, нашел место, через которое я смогу перепрыгнуть, перерезал проволоку, перепрыгнул через ограду…

После этого Рябчук несколько часов гулял по улицам Днепропетровска с оружием в руках и полными патронов магазинами. Вышел на трассу, где пытался остановить автомобиль.

Далеко уезжать Рябчук не стал. Остановился на окраине Днепра, подошел к прохожей и сам попросил вызвать полицию. Правоохранителям сдался без боя. Объяснить смысл жуткого преступления так и не смог. По одной из версий, над срочником могли издеваться сослуживцы. За убийство пяти человек подозреваемый рискует лишиться свободы до конца жизни. Но не только он может оказаться на скамье подсудимых.

"Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре", – проинформировало силовое ведомство.

После громкого преступления, скорее всего, кресла потеряют и высокие военные начальники. Об этом поспешили заявить в офисе президента Украины.

Эта жуткая история уже нанесла удар по репутации "тревожных групп" Национальной гвардии Украины. Ведь их задача – противостоять вооруженным атакам на самые важные оборонные объекты, но случай на "Южмаше" наглядно показал, что два десятка человек не смогли остановить даже вооруженного сослуживца. Они предпочли разбежаться с его пути.