Украину охватили нервозность и истерия, стреляют везде

Украинские силовики через несколько часов после встречи политсоветников нормандского формата в Париже обстреляли поселок Веселогоровка в Луганской народной республике, погиб военнослужащий ЛНР. А в Днепропетровске нацгвардеец из охраны завода "Южмаш" расстрелял своих сослуживцев. Трагедия совершенно иного рода, но легко вписывается в общую картину нервозности и истерии, охвативших накачанную оружием страну, которой каждый день настойчиво внушают, что вот-вот начнется большая война.

Солдат-срочник Артем Рябчук убил пятерых человек и еще пятерых ранил – застрелил прямо в оружейной комнате днепропетровского завода "Южмаш". Того самого, которым в 1980-е руководил бывший украинский президент Кучма. Оборонное предприятие всегда охраняли военные. Уехал на попутке, которую остановил. Особо не скрывался, а после того как его поймали, на следственном эксперименте объяснил, почему это сделал.

"Я сижу в "тревожной группе". "Тревожная группа у нас имеет автоматы ", – просто сказал Артем Рябчук.

Страна наводнена оружием, и это само по себе подталкивает именно к такому решению конфликтов.

Киевский инкассатор открыл стрельбу посреди улицы, потому что ему показалось, что на него напали. А вот в Херсоне – задержание уличного торговца гранатами. Но немецкое государственное ZDF умиляется, обнаружив вооруженного украинского добровольца в Харькове. Ведь он купил дорогущий охотничий карабин Zbroyar, чтобы дать отпор возможной российской агрессии. Хотя и стрелять-то толком не умеет – след на мишени вне человеческого силуэта. Командир Харьковского погранотряда уверен, что услуги такого бойца не понадобятся.

"Мы не видим каких-то нестандартных активных действий со стороны соседнего государства", – заявляет начальник Харьковского приграничного отряда Олег Ковальчук.

Таблоид The Sun перестарался, обнаружив среди российских войск, якобы сконцентрированных на этой самой границе, танки-роботы, летающие автоматы Калашникова и собак-десантников.

"Армейских или парашютно-десантных собак доставили на передовую со специально приспособленными тандемным парашютами. Их в бронежилетах и темных очках сбрасывали с высоты 13 тысяч футов с вертолетов Ми-8 со спецназом Росгвардии", – пишет издание.

Тревожные репортажи с передовой – на всех западных телеканалах. А мэр прифронтового Мариуполя сообщает: никакой угрозы нет.

"Война разыгрывается на телевидении и в социальных сетях. Но я действительно не думаю, что существует риск такой войны. Нет никаких признаков повышенной активности наших восточных друзей", – заявил он в интервью The Financial Times.

Очередной британский транспортник с оружием 27 января приземлился во Львове, а Sky News, не стесняясь, показывает репортаж о наемниках из Великобритании, воюющих а Донбассе на стороне украинской армии.

"У нас нет превосходства в воздухе, у нас нет военно-морского флота, но мы воюем и совершенно точно пустим кровь из носа врагу", – говорит британец Шон Пиннер.

Подчеркивается: это не добровольцы, у них уже третья ротация. Хотя Минскими соглашениями участие иностранцев в гражданском конфликте прямо запрещено.

"Я не думаю, что нужно посылать британские или американские войска. Все, что нужно Украине – это политическая поддержка Запада", – заявляет еще один британский наемник Джонни Вуд.

Но и в этой поддержке президент Зеленский теперь предпочитает Америке Европу. И, принимая в Киеве еврокомиссара Оливера Варгеи, прямо говорит, из-за чего.

"Евросоюз не поддается панике, а все дипломаты, представители стран Евросоюза остаются на месте. Хочу вас за это поблагодарить", – говорит Зеленский, обращаясь к Варгеи.

Под президентским офисом в это время представительница полузабытого движения Femen раздевается против того, чтобы женщин призывали в армию, – была у Зеленского такая инициатива. Еще одна – чтобы вооружить бойцов территориальной обороны в том числе и ракетными комплексами –одобрена верховной Радой. Депутаты проголосовали и ушли на каникулы.

"У нас только две недели для реализации политической части Минских соглашений. Все вы видели в новостях: вчера в Париже состоялись переговоры советников руководителей минского формата. Через две недели в Берлине – вторая фаза. Нам нельзя уходить, Верховная Рада должна голосовать", – убежден депутат Верховной рады Александр Колтунович.

Но формальный повод найден – система для голосования, которую не меняли уже 20 лет, работает плохо. Поэтому украинский парламент все-таки закрывается. Именно на те две недели, что были ему даны на реализацию политической части Минских соглашений.