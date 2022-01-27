Расстрелявший сослуживцев украинский солдат не наблюдался у психолога

Расстрелявший сослуживцев в Днепре украинский солдат имеет положительные характеристики на службе и ранее не наблюдался у психологов. Об этом сообщил изданию "Сегодня" пресс-офицер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. По словам представителя Нацгвардии, назначение в караул – "целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом".

Инцидент на территории ПО "Южный машиностроительный завод имени Макарова" (Южмаш) произошел в ночь со среды на четверг. 20-летний солдат срочной службы, находившийся в составе караула по охране государственного предприятия, расстрелял из автомата Калашникова сослуживцев.

Пять человек погибли. По предварительным данным, в их числе – работница "Южмаша". Еще пять человек получили ранения. Стрелявший солдат сбежал с автоматом, сейчас он объявлен в розыск.

Как сообщили в Национальной гвардии, территория завода оцеплена и патрулируется. На месте работают эксперты-криминалисты. Продолжается выяснение причин и обстоятельств произошедшего. В воинской части начато служебное расследование, кроме того, делом будет заниматься военная прокуратура.

Позднее стало известно о задержании подавшегося в бега солдата. Об этом в своем telegram-аккаунте сообщил депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Официальной информации о задержании от украинских силовых структур пока не было.