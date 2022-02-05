Расстрел в Днепре: нацгвардейцев отправили на психреабилитацию

Украинские нацгвардейцы, которые стали свидетелями расстрела караула на предприятии в Днепре, пройдут психологическую реабилитацию, сообщила пресс-служба МВД Украины. Уточняется, что реабилитационные мероприятия пройдут на базе медцентра "Новые Санжары".

Ранее сообщалось, что нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре. В результате стрельбы погибли пятеро человек, включая одну женщину – гражданскую служащую, еще пятеро были ранены​​​.

После расстрела Рябчук сбежал с оружием. Сейчас он задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Нацгвардейцы, ставшие свидетелями расстрела, уже прибыли в медцентр. "Новые Санжары" специализируются на проведении медицинской и психологической реабилитации.