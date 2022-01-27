"Все очень непросто": Кураев слег с COVID-19

В одну из московских клиник госпитализирован с коронавирусом запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев. О случившемся сообщил в "Фейсбуке" друг заболевшего протодиакона – иеромонах Димитрий (Першин).

По словам иеромонаха, у Кураева "все очень непросто". "Прошу молитв", – добавил Димитрий.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее временно запретил в служении протодиакона Кураева в связи с его критикой в адрес Русской православной церкви. В указе предстоятеля РПЦ запрет объяснялся публичным оскорблением Кураевым памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, умершего от коронавируса весной 2020 года.

В марте 2021 года Епархиальный суд Москвы не нашел оснований для пересмотра своего решения от декабря 2020 года об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана. Впоследствии Кураев подал Патриарху Кириллу прошение о повторном проведении заседания.

Патриарх утвердил решения Епархиального суда Москвы по делу о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана и по ходатайству самого протодиакона о пересмотре этого дела. Решение об извержении Андрея Кураева из священного сана вступит в силу после издания указа, однако на издание указа был введен мораторий – протодиакону предоставили время для переосмысления его позиции и возвращения на путь Церкви.