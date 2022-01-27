Жители покидают дома из-за стрельбы на киргизско-таджикской границе

Жители населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от района обострения на киргизско-таджикской границе, эвакуируются из своих домов.
По данным местных СМИ, обстановка остается напряженной и население предпочитает переждать конфликт в безопасных местах.
Отмечается, что из-за перестрелки, вспыхнувшей между киргизскими и таджикскими силовиками, медицинские учреждения Баткенской области перешли в режим повышенной готовности.
При этом в Минздраве Киргизии сообщают, что на данный момент пострадавшие в результате противостояния в больницы не поступали – средства массовой информации также не сообщают о наличии раненых о погибших.
По предварительной информации, обстановка накалилась после того, как таджикские силовики перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.
Якобы это произошло после того, как машины с гражданами Таджикистана забросали камнями.
В итоге стороны применили оружие, киргизские пограничники утверждают, что таджикские военные используют минометы и гранатометы.
В настоящее время на место ЧП выехали представители властей обеих стран, они намерены урегулировать ситуацию.