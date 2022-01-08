В пригороде Алма-Аты уже несколько часов идет бой

В Алма-Ате правоохранительные органы продолжают выслеживать бандгруппы. Как сообщает телекагал Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев, одно из столкновений произошло в окрестностях поселка Райымбек около трассы Алма-Ата – Бишкек. Противостояние силовиков и террористов продолжается уже несколько часов.

В ходе протестов и последовавших за ними массовых беспорядков пострадали более тысячи человек. По данным МВД Казахстана, погибли 18 силовиков. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что страну атаковали террористы. По его просьбе в Казахстан были направлены миротворческие силы стран-участниц ОДКБ.

До 19 января в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Действует комендантский час. Задержаны уже около 4 тысяч причастных к беспорядкам. Сообщается, что среди них есть иностранцы. Силовики продолжают проведение антитеррористической операции.