Эксперт о переговорах с США: не надо стрелять сразу

Россия получила от Штатов ответ на предложения по гарантиям безопасности. Ответ этот письменный, содержание документа не разглашается. Ситуация стала темой для обсуждения на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Гость шоу, кинорежиссер Карен Шахназаров, поделился своим видением – с опорой на классику.

Эксперт считает, что Штатам вообще не нужно было отвечать. "То, что они месяц тянули, в результате письменно ответили, ну это вообще определенная слабость", – отметил Шахназаров.

И России отвечать не следует, хотя Вашингтон, конечно, и ждет ответа. "Это, конечно, дело президента, я бы на его месте так и молчал, – заявил режиссер. – И не надо ничего отвечать. Это самое нервическое состояние".

Шахназаров кратко напомнил аудитории рассказ Пушкина "Выстрел". Сильвио вызывал на дуэль блестящего гусарского офицера. Тот выстрелил первым, промахнулся, а затем, ожидая выстрела Сильвио, спокойно лакомился черешней из кивера. И тогда Сильвио сказал, что не будет стрелять в гусара сейчас, что оставляет этот выстрел за собой.

Прошло несколько лет, гусар вышел в отставку, женился и жил в своем поместье совершенно счастливой жизнью, пересказал Шахназаров. И тогда снова явился Сильвио со словами: "Пробил час". Они опять тянули жребий, гусару выпало стрелять первым, он снова промахнулся. "Сильвио прицелился, и в это время появилась супруга, гусар побледнел, – напомнил режиссер. – Сильвио сказал: "Всё, я не буду стрелять, я удовлетворен – я видел, как ты боялся. Я видел, как ты дрожал. Тогда, когда ты стоял и ел черешню, меня это не удовлетворило. А вот теперь я получил то, что нужно".

Это замечательная история, отметил Шахназаров. "Не надо стрелять-то сразу, – посоветовал он. – Его надо оставить, этот выстрел. Он дает потрясающие возможности в Российской Федерации руководству, это постоянно держит в напряжении, и можно делать то, что нужно".