Мечты вслух: Нуланд не против прокачки водки по СП-2

Пользователи соцсетей в США обсуждают шутку в исполнении американского замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд. Во время пресс-конференции она не самым удачным образом ответила на реплику журналиста.

Репортер заявил, что работа над "Северным потоком – 2" завершена, и он готов прокачивать что угодно – газ, оливковое масло или водку. Нуланд сказала следующее: "Водка – это было бы хорошо".

До этого она заверила, что реализация российского проекта прекратится, если Москва вторгнется на Украину. Несмотря на завершение строительства, она отметила, что газопровод еще не введен в эксплуатацию.