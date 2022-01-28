Байден высказался за автономный статус Донбасса

На саммите в Женеве в июне 2021 года президент США Джо Байден по собственной инициативе сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что хочет помочь с реализацией Минских соглашений по Донбассу – в том числе с автономным статусом региона. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Тогда прозвучало, что Байден понимает необходимость предоставления соответствующего автономного статуса Донбассу. По словам Лаврова, прозвучало даже слово "автономный".

При этом США стали использовать Украину настолько цинично, что этого испугался даже сам Киев, отметил Лавров. Российский министр не исключил, что кто-то хочет спровоцировать Киев на войну, передает РИА Новости.

Россия войны не хочет, подчеркнул Лавров. Однако, по его словам, Москва не позволит Западу "игнорировать наши интересы и грубо наступать на наши интересы".

Российский министр также отметил: США и их партнеры по НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, передает ТАСС.