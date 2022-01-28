Лукашенко подколол сам себя

Александр Лукашенко шуткой ответил на вопрос о том, как он понимает демократию по-белорусски. Об этом президента Белоруссии спросил один из присутствующих на мероприятии, во время которого глава государства обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", – отшутился Лукашенко.

При этом он отметил, что в обществе должна быть дисциплина и движение вперед и в одну сторону, хоть и с разными точками зрения.

Глава белорусского государства считает, что общепринятых демократических стандартов нет. При этом он пояснил, что видит демократию не так, как в "свободном мире и оплоте демократии – США", передает РИА Новости.

"Демократия должна быть от жизни, от народа", – сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также подчеркнул, что демократия – это власть народа, а референдум – элемент демократии. Это права людей, но, добавил он, и сразу же – обязанности. "И настоящая свобода в рамках закона", – добавил Александр Лукашенко.