Лукашенко порассуждал о деньгах и самоощущении

Президент Белоруссии считает, что его не нужно сравнивать с экс-главой Украины Виктором Януковичем, ведь между ними большая разница. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву. Фрагмент журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению белорусского лидера, у Януковича было много денег, а они довлеют всегда, жмут в кармане и их надо спасти. В отличие от бывшего украинского коллеги Лукашенко не сбежал, а остался на Родине в непростой момент.

Президент Белоруссии отметил, что для него нет ничего роднее суверенной страны. При этом он не считает себя создателем современного белорусского государства. Он создавал независимую Белоруссию вместе со своими коллегами.

Александр Лукашенко заявил, что ощущает себя просто человеком, а не отцом белорусского народа.

Полное интервью с президентом Белоруссии — уже скоро на телеканале "Россия".