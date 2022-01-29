МИД Украины: Рубикон перейден

Украине удалось консолидировать очень высокий уровень международной поддержки, западный демократический мир сегодня говорит с "агрессивной Россией" единым голосом, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Как написал он в колонке для издания "НВ", у Киева есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия "российской эскалации". Сейчас в нее добавился новый элемент – помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства.

Далее Кулеба перечислил ее результаты: число самолетов с "аргументами" для усиления ВСУ от союзников, согласие между США, Великобританией, Канадой и ЕС относительно санкционного пакета.

"Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать. Рубикон перейден – Украина стала сильнее и не допустит повторения трагедии 2014 года", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба также заявил, что на смену "челночной" дипломатии времен холодной войны пришла "сетевая" дипломатия с центром в Киеве. Он сравнил работу украинского МИД с современным гаджетом, который "на сверхвысокой скорости" решает многие задачи одновременно, "внешне сохраняя незыблемый вид". По его словам, эта работа дает конкретные результаты.