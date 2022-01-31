Эксперт о главном просчете Запада

США ведут диалог с Россией: они прислали ответ на наши предложения по гарантиям безопасности. Но что творится в самой Америке? В чем они ошибаются, когда берутся судить о России?

В эфире авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" своими мыслями на эту тему поделился Андрей Безруков, член президиума совета по внешней и оборонной политике.

Он отметил, что адекватные американские политологи не уверены, что, если кризис пойдет дальше, Америка сохранится как нация. Она строилась на единстве: едином понимании ситуации, едином языке, единой культуре, единой нации. "А сейчас как раз единая культура, в том числе и политическая, и единый язык, и единое миропонимание и идеология распадается", – отметил эксперт.

Это базовая вещь, уверен Безруков. "Тот же самый Байден понимает, что он стоит – а тыла нет, – подчеркнул он. – Нет экономического тыла, социального. И стоит произойти одной вспышке – и это не канадские тракеры будут в Оттаве, а это американские тракеры – а их гораздо больше – будут в Вашингтоне! И вот что он с ними будет делать, если инфляция пойдет так дальше? И цены на горючее пойдут так дальше? И где-то кто на далеком Западе скажет: "А пойдем на Вашингтон!" – что он будет делать?"

Та же самая ситуация наблюдается и в Британии, сказал Андрей Безруков. Он сравнил страну с сильно напуганной кошкой, которая дуется и выгибает спину, чтобы казаться больше и страшнее. "Но мы видим – сзади нет тыла, непонятно, на что опереться", – прокомментировал эксперт.

Что касается американского понимания ситуации в России, то оно всегда основывалось на предположении, что мы – умирающая нация. Что мы будем снова собирать вокруг себя империю и ее же тяжесть нас похоронит. "Но есть интересный момент. Когда они делали эти прогнозы, они не смотрели на Китай, – подчеркнул эксперт. – Они думали, что России придется в одиночку держать весь свой периметр". Но сейчас в сфере безопасности идет консолидация с Ираном, Китаем, Индией – и скорее всего будет достигнут консенсус. И в итоге, по мнению эксперта, России придется "заниматься только своим западным участком – как раз тем, чем она занимается сейчас".

"Мы подошли к моменту истины, для нас очень хороший момент, – заявил Безруков. – Много лет нас как страну несло куда-то по течению. Но наконец мы остановились. И можно задавать себе базовые вопросы: а куда мы идем, а кто реальный друг и кто реальный враг, а как мы вообще устроены, а почему мы не растем и так далее. Это как раз момент, когда надо принимать большие решения, когда надо задуматься и о нашей экономике, и о том, где должны проходить наши границы, и что значит "великая держава", что за этим следует. Как консолидировать народ этой великой державы".

У России есть время для переосмысления. Мы не стремимся к быстрому решению, считает эксперт. У нас есть пауза, и мы пока не даем ответа. А дадим, когда нам будет нужно.

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