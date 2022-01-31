Польша предложила Украине безвозмездную военную помощь

Польша предложила Украине военно-техническую помощь на безвозмездной основе. Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на украинское министерство обороны.

"Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", – пишет Rzeczpospolita.

Впрочем, министр обороны Украины Алексей Резников напрямую не подтвердил эту информацию. Однако он отметил, что в данный момент "важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить".

На Западе и в Киеве обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. Москва не раз отвергала эти обвинения и заявляла, что никакого "вторжения" на территорию соседнего государства не планируется. Тем не менее западные страны выражают беспокойство в связи с якобы усилившимися "агрессивными действиями" российской стороны возле границы с Украиной. США, Великобритания и Евросоюз заявили о подготовке очередных санкций в отношении РФ.