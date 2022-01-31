Бывший адвокат Михаила Ефремова стал жертвой мошенничества

Защищавший Михаила Ефремова адвокат, а ныне просто юрист Эльман Пашаев обратился с заявлением в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против его знакомого.

По словам юриста, три года назад он одолжил под расписку своему знакомому миллион рублей и 8,6 тысячи долларов.

"Его жена была у меня главным бухгалтером, он был честным, порядочным, мастер высшей категории по ремонту автомобилей​​​. Он хотел открыть автосервис, на эти деньги планировал закупить оборудование", – рассказал Пашаев.

Он добавил, что долго слушал обещания, что человек отдаст деньги со дня на день, после чего пропал, с тех пор на связь не выходил.

Как известно, Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Судебный процесс запомнился многим взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе и на телевидении.

Однако результатом скандального процесса стало отстранение Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского. Их лишили адвокатского статуса.

Свидетели защиты, привлеченные Пашаевым, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний, их приговорили к исправительным работам.