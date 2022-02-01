Командам не обучен: собака пьяного хозяина загрызла чихуахуа

ЧП на севере Москвы: стаффордширский терьер загрыз насмерть гулявшую во дворе чихуахуа. Вызванный на место наряд выяснил, что хозяин бойцовской собаки пьян, а животное не слушается. Полицейские вынуждены были применить газовый баллончик, а затем и табельное оружие. Стаффорд выжил, а его хозяину придется отвечать за хулиганство.

Прибывший по вызову наряд готовился к худшему. Нагрудная камера включена:

"Если он сейчас что-то сделает, то ствол – на всякий случай!"

Стаффордширский терьер не слушается хозяина. Скалится на прохожих и в какой-то момент атакует полицейских.

"Стоять!" – приказывает собаки перед выстрелом полицейский.

Хозяин бойцовой собаки с трудом стоит на ногах. Незадолго до этого его питомец буквально растерзал соседского чихуахуа.

"Я уже увидела собаку, когда она уже в пасти была. Хозяин – пожилой мужчина, он уже не мог сам ни вырвать, ничего. Было понятно, что собака в зубах погибла", – рассказывает очевидец произошедшего Екатерина Закирова.

Для отца Татьяны это была обычная прогулка перед сном. Все произошло, когда вместе с Лексом – так звали погибшего пса – мужчина вышел из дома.

"Он даже еще не успел с ней погулять, просто вышел с подъезда. И собака сразу набросилась. Сосед сидел на лавочке. Она вырвалась у него, он с ней не справился, он пьяный был, она была на поводке! Без намордника, но на поводке", – говорит Татьяна.

Как оказалось, это уже не первое нападение. На площадке для выгула собак стаффорда старались обходить стороной.

"Мне говорили, что мальчика покусала! И женщина, по-моему, даже пострадала, у нее руки были покусаны-перебинтованы", – рассказывают соседи.

"Он не справлялся с ней – она очень сильная!", – говорят о собаке жители дома.

Показывала характер, потому что никто не воспитывал, уверены кинологи. Кадры одного из занятий: собаку специально провоцируют на агрессию. Замахиваются палкой, бьют по автомобилю, а пес все равно сохраняет самообладание. Но для этого с питомцем надо регулярно заниматься.

"С самого раннего возраста! – подчеркивает инструктор кинологической службы Тамара Воронина. – Насколько это возможно, чтобы выработать у собаки спокойное отношение к внешним раздражителям – к собакам, детям. Собака должна переключаться на владельца, а не бросаться на кого-то или тянуть или лаять".

Нападавший на людей и других собак стаффорд, судя по всему, этому был не обучен.

Считаные мгновения, чтобы принять решение. Пес буквально набрасывается на полицейских, понимая, что здесь им никуда не деться. Зажатые между припаркованными автомобилями они действуют на упреждение.

В полиции уже провели внутреннюю проверку: сотрудники действовали по инструкции.

"Учитывая агрессивное поведение собаки, полицейские были вынуждены обезвредить животное. Применили газовый баллончик. Однако собака продолжала нападать. И в соответствие с федеральным законом "О полиции" применили огнестрельное оружие", – комментирует ситуацию дежурный офицер УИиОС ГУ МВД России по Москве Максим Колосветов.

Ответственность теперь понесет хозяин: возбуждено дело о мелком хулиганстве. Пообщаться с ним не удалось. Из-за двери ответил женский голос.

"Мы взяли собаку из питомника и очень любили! Кормили-поили! Уйдите отсюда, пожалуйста, уйдите!" – попросила женщина.

Раненого полицейскими пса отправили в приют для оказания необходимой ветеринарной помощи.