Бойцовая собака чуть не загрызла ребенка в Подмосковье

Подмосковная полиция завела уголовное дело после нападения бойцовской собаки на 3-летнего ребенка в деревне Федюково. Мальчику понадобилась сложная операция. У его бабушки, которой пришлось отбивать внука от разъяренного пса, множественные следы укусов на лице и руках.

Серафима Алексеева с внуком шли по коттеджному поселку, когда увидели бегущего к ним стаффордширского терьера. Собака повалила ребенка и вцепилась в него. Бабушка безуспешно пыталась освободить внука из мертвой хватки пса.

"Я стараюсь разжать ей рот. Он плачет, кричит, я кричу: помогите!" – вспоминает Серафима Алексеева.

Позже врачам пришлось зашивать на шее несколько рваных ран. Трехлетнего Володю спасли многослойная зимняя одежда и плотный шарф – слабая, но все же преграда для острых клыков.

На крики сбежались люди. И даже общими усилиями утихомирить терьера долго не получалось. Челюсти наконец разжали. Вову взяли на руки. Но разъяренное животное не хотело отпускать жертву.

В какой-то момент людям показалось, что мальчик уже не дышит. От гибели малыша спас вот этот человек. Николай в прошлом кинолог. Всей массой тела он придавил собаку к земле.

Оказалось, что агрессивный пес, разгуливающий по округе без поводка и намордника, уже не раз нападал на местных жителей и их питомцев.

"Мы предполагаем, что именно этот стаффордширский терьер схватил нашего Тишеньку", – говорить местная жительница.

К вечеру стало известно, что владельцы якобы по доброй воле усыпили животное. Следователи провели процедуру опознания и возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"Полицейскими установлена хозяйка собаки, а также ее знакомый, который в этот день выгуливал животное. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В 20-м доме на улице Строителей нам показали квартиру, в которой жил пес по кличке Фарт. Женщину, называющую себя местной заводчицей американских стаффордширских терьеров, здесь хорошо знают.

Кадры тренировок и прогулок заводчица со своей странички в интернете уже удалила. Собственно, из этих видео соседи и узнали, что рядом с ними содержат и тренируют целую стаю. Из квартиры и сейчас доносится лай.

Хозяйка животного, едва не загрызшего насмерть ребенка, перед пострадавшими так и не извинилась. А самое главное, говорят люди, нет никакой гарантии, что еще один из ее терьеров снова не нападет на прохожих.