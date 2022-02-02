ЭКОВАС считает стрельбу в Гвинее-Бисау попыткой госпереворота

В Гвинее-Бисау была предпринята попытка госпереворота, сообщило экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в столице Бисау длилась пять часов, есть погибшие. Сам он в порядке, находится в президентском дворце, ситуация контролируется. В соцсетях глава государства написал о возвращающемся в страну спокойствии.

В российском посольстве порекомендовали россиянам не покидать своих домов. Данных о пострадавших соотечественниках нет. Аэропорт, банки, госучреждения не работают.

Ранее возле дома правительства, где проходило внеочередное заседание совета министров с участием премьера и президента, раздались звуки стрельбы. Нападавшие в штатском были вооружены автоматами и гранатометами. Никто на себя ответственность за штурм не взял.