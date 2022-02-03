Курица-шпионка наделала шуму в Пентагоне

Как говорится, непонятно, что выдало в ней шпиона: то ли красный гребень на голове, то ли отсутствие допуска к государственной тайне… Однако, факт, а точнее даже фотофакт – налицо. Бродячая курица обнаружена и поймана на территории штаб-квартиры американского Минобороны.

На обнародованном снимке курочка прошла все формальные проверки службы безопасности. И теперь смиренно сидит в переноске, ожидая своей участи, решить которую поручили местной Лиге защиты животных. Там пообещали сначала поместить ее в приют, а затем, возможно, найти хозяев. Что, вероятно, случится довольно быстро, поскольку, курица стремительно стала популярной.

Американские пользователи называют курицу то ли разведчиком, а то ли и вовсе диверсантом. А еще пытаются понять, как именно обыкновенной с виду птице удалось провернуть столь серьезную операцию, как проникновение в Пентагон. Возможно, курица работает на американское правительство? Была озвучена и такая версия.

"Тревога, у нас прорыв периметра! Нарушитель в запретной зоне"... Что-то подобное пару дней назад пронеслось в радиоэфире охраны Пентагона. О дерзком проникновении в штаб Минобороны США рассказали зоозащитники, которые вырвали "лазутчика" из лап спецслужб. И объявили конкурс в соцсетях – на лучшее кодовое имя для пернатого шпиона. "Мата Кури, как Мата Хари", – предложили пользователи. Или еще вариант – "Цып Чейни, в честь бывшего министра обороны и вице-президента".

Попробуем проанализировать случившееся. Откуда взялась курица? Управление Минобороны США находится в штате Виргиния, округ Арлингтон. И это, мягко говоря, не сельская местность. Комплекс окружен парками, кладбищами, широкими парковочными зонами и городскими трассами. Можно, например, предположить, что штабом дерзкой операции оказался небольшой открытый рынок, в 800 метрах к востоку. Там есть лавка мясника. Но расследование, конечно, оставим профессионалам.

"Курица, понятно, никуда не уйдет от фермы, от своей группы родовой, от своего петуха, – говорит Александр Хабургаев, журналист-натуралист. – У них очень мощный хоуминг, то есть способность отыскать, в какой стороне твой дом, и далеко от твоего дома не удаляться. Уж откуда эта курица появилась, пусть теперь ЦРУ выясняет. Им за это деньги платят, и, наверное, немалые".

На самом деле то, что курицу кто-то мог специально заслать в Пентагон – не такая уж и безумная мысль. Доподлинно известно, что в период холодной войны сами же американцы использовали птиц-разведчиков: вешали на голубей крохотные камеры и выпускали в советских городах. А воронам в клювы, например, давали прослушивающую аппаратуру. Кто знает: может, и у этой курочки что-то было под крылышками?

"Вероятно, это курицу кто-то подбросил специально, – считает Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО. – Цель этой операции – либо посмотреть бдительность службы охраны, либо просто поиздеваться, посмеяться над теми людьми, которые так бдительно этой курицей занимались".

Но есть и другая теория. Пентагон считается одним из самых охраняемых объектов в мире. Достаточно сказать, что для его защиты даже была создана отдельная спецслужба PFPA (Pentagon Force Protection Agency). Туда набирают из лучших сотрудников полиции. Работники Минобороны попадают в здание не через парадный вход, а по специальной линии метро. Территория комплекса напичкана камерами и датчиками. У служб Пентагона есть протоколы на случай террористических, химических атак. Даже – это не шутка – на случай нападения зомби! Такой документ был разработан в 2011году.

И тут одно из двух. Либо одинокая курица породы род-айленд выставила охрану Пентагона клоунами (так в основном все и подумали), либо – это уже из разряда теорий заговора – история это просто пример неудачного пиара от спецслужб. Хотели показать, что у них муха не пролетит! "Эта демонстрация, видимо, должна обрадовать американских граждан, – считает Василий Колташов, руководитель Института нового общества. – Сказать им: вы не должны боятся, все под контролем. Возможно даже, эта история с курицей должна была затмить историю с Афганистаном, которая показала американцам совершенно другую суть американского государства".

Имя отважному шпиону уже выбрали: Хенни Пенни, что на русский можно перевести как "Курочка Пентагоночка". И за решетку она все-таки отправится: отбывать наказание за шпионаж Пенни будет в одном из местных приютов для животных.