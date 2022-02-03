Турция согласилась расширить производство беспилотников на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прибыл с официальным визитом на Украину. Он провел переговоры с лидером этой страны Владимиром Зеленским. Двусторонняя встреча президентов продлилась 3 часа 10 минут.

По итогам переговоров Зеленский сообщил, что Киев и Анкара подписали соглашение, существенно расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине. Ранее сообщалось о планах строительства в республике завода по производству турецких беспилотников.

Зеленский также рассказал, что основной темой переговоров с Эрдоганом стала сфера безопасности. Украинский лидер поблагодарил турецкого коллегу за предложение стать посредником в переговорах с Россией, пишет РИА Новости.

Со своей стороны, Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским вновь сообщил о готовности Турции приложить все возможные усилия для снижения напряженности в регионе, отмечает ТАСС.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе "Полный контакт" на "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" высказался о причинах бурной активности, которую в последнее время проявляет президент Турции.

"Он давно у власти, лира падает, население в Стамбуле – интеллигенция. Там оппозиция у власти находится, прозападный демократ", – сказал Жириновский. По его мнению, Эрдогану сейчас нужен хотя бы минимальный успех, кроме того, он хочет сделать хоть что-то "в плане союза тюркских государств по типу НАТО".