Появилось видео с украинской провокацией на Олимпиаде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с украинским журналистом. Произошло это в Пекине, в пресс-центре стадиона "Птичье гнездо". Кадры случившегося комментатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Губерниев рассказал, что случайно задел перегородку, рядом с которой сидел украинец. После случившегося он попросил прощения. Журналист, в свою очередь, стал произносить оскорбления. Губерниев ответил. "Кто обзывается — тот сам так называется", отметил комментатор.

Дмитрию Губерниеву жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. По мнению спортивного комментатора, журналист хотел спровоцировать его на удар. "Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре", – написал Губерниев.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Событие посетил президент России Владимир Путин.

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