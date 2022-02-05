Bild "включил" Украину в Союзное государство

Немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой утверждается, что у России готов план действий по установлению контроля над украинскими городами. Причем в своих фантазиях Bild не стесняется. Как обычно, без всяких доказательств, со ссылкой на некие "источники" утверждается, что Москва уничтожит украинские войска, распустит Верховную раду и включит Украину в Союзное государство с Белоруссией. И даже очередную "точную" дату вторжения придумали. На этот раз, по мнению немецких журналистов, оно должно состояться в феврале.

Накануне американское агентство Блумберг на своем сайте опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину". Затем агентство признало ошибку и удалило публикацию. Появление провокационного заголовка в редакции объяснили тем, что заранее готовят несколько вариантов заголовков для разных сценариев развития событий. И заголовок "Россия вторглась на Украину" был опубликован случайно. Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.