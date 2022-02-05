Bild отправила украинцев в лагеря

В Аргентине понимают, что нет на горизонте никакого реального вторжения России на Украину. А что есть?

Нет прав – нет Игр. Праздник спорта этим китайцам не по душе. Группы по сто с небольшим человек организовались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско... Митингующие на разных побережьях Америки одинаково стыдят всех: и власти КНР, и руководство МОК.

"У нас просьба к спортсменам: даже если вы выиграете медаль, не принимайте ее. Только ради справедливости, прав человека и того, что происходит в Китае с уйгурами и другими народами", – говорит Лобсан Дорджи, представитель регионального Тибетского молодежного конгресса, Сан-Франциско.

Примерно по этим же причинам на олимпийских стадионах Пекина нет ни одного официального лица от Соединенных Штатов. Власти США объявили Играм бойкот, но, судя по комментариям Белого дома, ревностно следят за тем, что там происходит. Владимир Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули: попытки некоторых стран выступать в роли гегемона – это угроза миру и стабильности. В Вашингтоне их услышали, но не послушали, а сразу всем пригрозили: "Мы отмечаем глобальные риски для безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией России против Украины. Мы также подчеркиваем: дестабилизирующий конфликт в Европе повлияет на интересы Китая во всем мире. И, конечно, Китаю следует это учитывать".

Джен Псаки успела обвинить Россию в подготовке неких пропагандистских роликов, которые стали бы предлогом для вторжения на Украину. У официального представителя Белого дома, как и накануне у ее коллег из Госдепа и Пентагона, были только слова, но никаких доказательств.

Обратил на это внимание российской посол Анатолий Антонов: "Эта ложь является частью информационной войны против России. Для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных. Мы знаем цену такому "компромату" американских спецслужб, которые крепко опозорились, вручив в свое время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак".

Украинские власти просили Запад снизить градус и не нагнетать. Зеленский не видит угрозы для страны, но изданию Bild виднее. В свежем номере и мысли свежие – о послевоенном обустройстве Украины: Россия присоединит к себе соседа, создаст марионеточное правительство и новую Раду. Немецкие журналисты со знанием дела пишут и о лагерях: "Задачей нового пророссийского правительства было бы объявить чрезвычайное положение и реализовать российский план создания лагерей, в которые были бы отсеяны те украинцы, которые показали себя несогласными".

Bloomberg пошел еще дальше и накануне выпустил новость о том, что Россия уже вторглась. Через полчаса сообщение удалили и даже нашли в себе силы извиниться. На воинственные заголовки западных изданий обратили внимание в ООН. "Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", – заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН.

Между тем в Польше и Германии накануне приземлились самолеты Пентагона, перебросившие в Европу 2000 американских солдат. Это моральная поддержка Украине, бонус к тем сотням тонн оружия, которые Штаты завозят в Киев, пугая всех и вся мифической российской угрозой.

"Мы очень хотим, чтобы Россия выбрала путь дипломатии и диалога, но если она этого не сделает, мы полностью готовы к альтернативе", – подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. Так глава Госдепа обсуждал безопасность на Украине со своим польским коллегой. Сразу после этой встречи Блинкена набрал Киев, чтобы уже украинскому министру иностранных дел Кулебе рассказать о своих переговорах с Сергеем Лавровым. Звонил успокаивать, хотя свое посольство на Украине американцы постепенно эвакуируют.

"Я в конечном счете решила отправить семьи домой. Из-за осторожности. У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами, без необходимости в спешке ломиться на выезд", – сказала Кристина Квин, посол США на Украине.

Дипломат, видимо, до сих пор не может прийти в себя от летнего провала в Кабуле, когда сотрудников американского посольства из города, наводненного талибами, пришлось вывозить на вертолете. В случае с дипмиссией США в Киеве все намного сложнее. Посол оценила их присутствие как "очень масштабное". В цифрах это примерно 900 человек, то есть одно из самых больших американских посольств в Европе. Но ведь и Вашингтон на Украине не только дипломатией занимается.