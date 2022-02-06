МИД Украины призвал не верить апокалиптическим прогнозам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разметил в Twitter сообщение, призвав не верить "апокалиптическим" прогнозам Запада о возможном вторжении России.

Однако министр, подчеркнул, что украинские власти готовы к любому развитию событий.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий", – написал Кулеба.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире одного из телеканалов заявил, что ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться". По его словам, "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент", передает ТАСС.

Москва уже неоднократно в ответ на подобные сообщения заявляла, что ни для кого не представляет угрозу, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Однако представитель Кремля не исключил вероятности провокаций для оправдания подобных заявлений. Песков предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.