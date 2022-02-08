Песков: Путин не слушает группу "Красная плесень"

Владимир Путин не знаком с творчеством группы "Красная плесень", а фразу "нравится – не нравится, терпи моя красавица" позаимствовал из русского фольклора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, фразу про красавицу российский лидер произнес на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, когда комментировал ситуацию с минскими договоренностями. Как пояснил Песков, Путин имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, то их надо выполнять, пишет агентство РИА Новости.

"Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык", – считает Песков.

Стоит отметить, что в репертуаре группы "Красная плесень" есть песня "Спит красавица в гробу", в припеве которой звучит фраза " нравится – не нравится, спи моя красавица".

Встреча Путина и Марона состоялась 7 февраля в Москве. Лидеры двух стран разговаривали около 6 часов. Основными темами стали ситуация на Украине и гарантии безопасности для России.