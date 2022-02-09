На встрече с Макроном Зеленский вдруг заговорил по-русски

В Мариинский дворец Эммануэль Макрон прибыл с получасовым опозданием. За темным круглым столом президенты говорили два с половиной часа. А потом вышли на брифинг к журналистам. Один из вопросов касался вчерашней цитаты Владимира Путина – об отношении Киева к минским договоренностям. Зеленский явно растерялся и ответил на русском: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Это цитата Владимира Путина, которую Зеленский прокомментировал так: Украина и правда красавица, а терпение – мудрость.

То ли мудрость, то ли терпение, но украинский лидер, похоже, смирился с тем, что минские договоренности придется соблюдать. Во всяком случае, о своей готовности он заявил французскому гостю.

"Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение минских соглашений, – сообщил Макрон. – Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру, единственный путь, позволяющий найти политическое решение".

Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже сейчас на Украине. Сегодня уехала в Донбасс. Поговаривают, что на линии соприкосновения она была всего 40 минут. "Я делаю все, что в моих силах, для того, чтобы люди здесь, в Европе – а мы находимся в центре Европы – могли жить в мире", – уверяет глава немецкого МИД.

Накануне министр собиралась встретиться с президентом Зеленским. Но переговоры отменились, официальная причина – графики у политиков не совпали. А вот по информации западных журналистов, это был демарш со стороны украинского президента. Недипломатическое выражение досады на то, что Берлин не гарантирует отказа от "Северного потока – 2" и военной помощи Киеву.

В офисе президента Украины такую информацию опровергают. Несмотря на то, что разоблачающее сообщение написано американским журналистом, Киеву снова мерещится рука Москвы. "Это совершенно ложный контекст, – заверяет Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины. – Такого априори быть не могло. В погоне за сенсационностью очень легко встретить анонима, который просто лжет или сознательно распространяет какой-то российский нарратив".

По-прежнему гостят на Украине министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии. Накануне они побывали в Луганской области, а сегодня провели брифинг в Киеве. Традиционно пообещали поддержку, выразили солидарность и пригрозили санкциями Москве.

"Есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС, – считает Александр Шалленберг, министр иностранных дел Австрии. – Австрия готова предоставить поддержку Украине в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства".

С одной стороны, запад едет на Украину большим дипломатическим парадом, а с другой – беспокоится о своих посольствах в Киеве. Возможность выехать из страны предоставили сотрудникам своих дипмиссий Великобритания, Германия, Австралия и США. Более того, согласно американским источникам, посольство Соединенных штатов подумывает переехать из Киева, подальше – на Западенщину. В Швеции полагают, что в украинской столице не исключен кабульский сценарий.

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