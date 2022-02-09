На суде в Тбилиси Саакашвили спел гимн Украины

На очередном заседании суда в среду в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины.

В ходе рассмотрения Дела пиджаков, обвинение пришло к выводу, что Саакашвили на бюджетные деньги во время президентства приобретал пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, делал косметические процедуры, арендовал дорогие машины и самолет, приобрел наручные часы.

Выступал в суде Саакашвили в майке в цвета флага Украины​​​. Он представил фотографии домов, которые, якобы принадлежат представителям действующей власти и работникам прокуратуры.

Комментируя одну из фотографий, экс-президент заявил, что этот дом принадлежит прокурору по делу Джарджи Циклаури, что вызвало спор между сторонами.

Прокурор обвинил Саакашвили в распространении лжи, призвав судью принять соответствующие меры. Судье же пришлось несколько раз просить экс-президента и его адвокатов успокоиться, передает РИА Новости.

Свою речь Саакашвили завершил под гимн Украины, он спел гимн, держа в руках украинский флаг.

Как известно, экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

По первому обвинению Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

В настоящее время суды рассматривают два дела – о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент останется в тюрьме надолго.