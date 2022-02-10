Искусство договариваться: послы России рассказали об особенностях работы

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Об искусстве договариваться и особенностях работы в разных странах рассказали послы в Великобритании, Белоруссии, Китае и Израиле.

Эта тяжелая металлическая дверь ведет в не совсем обычный для дипломатических учреждений объект – это бомбоубежище на территории резиденции российского посла в Лондоне. Оно было построено в годы второй мировой войны. Однажды здесь укрывался британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Тогда наши страны были союзниками.

Отношения и тогда не были просты. Но сегодня сложно представить себе, чтобы нынешний премьер Джонсон, также как его кумир Черчилль, безмятежно пил чай на веранде российского посольства. С хозяином резиденции, послом России Андреем Келиным, мы встречаемся в тот момент, когда в Москве по инициативе британской стороны находится министр иностранных дел Лиз Трасс. Перед отъездом в Россию она была настроена недружелюбно.

"То предполетное заявление, которое она сделала, говорит о том, что здесь не хотят о чем либо думать, хотят просто давить", – считает Андрей Келин, посол РФ в Великобритании. – Антироссийская риторика в заявлениях в парламенте и официальных лиц. А когда разговариваешь с людьми, сталкиваешься с совершенно обратным – отношение нормальное, хорошее отношение".

В условиях пандемии работать трудно: для дипломатии, где многое построено на общении, локдауны – это экстремальный режим. Но решения найти можно.

Посол России в Пекине Алексей Денисов завел аккаунт в китайском сегменте социальной сети TikTok и неожиданно для самого себя стал популярным блогером. У него 744 тысячи подписчиков, а новогоднее обращение посмотрели 10 миллионов человек.

"В Китае есть такое выражение, если дословно "красный человек в сетях", то есть "звезда сетей". Вот и я, к неожиданности своего пребывания в Пекине, оказался таким вот тоже популярным в китайских сетях персонажем. Я считаю, что это хорошо. Здесь огромная аудитория, в целом, относящаяся к нам весьма доброжелательно, об этом можно судить по тем комментариям, которые приходят на наши обращения.

- Для российско-китайских отношений это плюс, жирный?

- Ну конечно, ну конечно плюс, в любом случае плюс, для любых отношений это было бы плюсом. Другое дело, что мы здесь, конечно, пользуемся таким, я бы сказал, доброжелательным вниманием аудитории. Но ведь соответствовать ему – тоже нужно прилагать усилия", – говорит Алексей Денисов, посол РФ в КНР.

В январе в качестве посла России в Белоруссию приехал Борис Грызлов. Он имеет колоссальный политический и административный опыт: занимал посты председателя Государственной думы, был министром внутренних дел.

"Вы знаете, конечно, опыт накапливается исходя из времени в большой политике – 22 года. И думаю, что у меня есть возможность общаться, принимать решения, согласовывать вопросы, которые возможно сложные, находить компромиссы. И мне кажется, что у меня должно получиться", – говорит Грызлов.

Сегодня перед Борисом Грызловым масштабная задача дипломатического сопровождения важнейших решений о строительстве Союзного государства, принятых в ноябре прошлого года.

"Можно вспомнить Евросоюз в 1951 году, был создан союз угля и металла из 6 стран, это страны Бенилюкс. То есть Бельгия, Нидерланды, Люксембург , Италия, ФРГ и Франция. Когда они превратились в Евросоюз, в 1979 году, прошло 28 лет. Надеюсь, что мы можем этот период развития в рамках построения каких-то экономических союзов, политических союзов сократить. И буквально 2022-23 годы должны быть решающими в том, чтобы мы выполнили все необходимые положения "О создании союзного государства", – говорит Борис Грызлов, посол РФ в Белоруссии.

Отношения с Беларусью, конечно, трудно с чем-то сравнивать, но у России и Израиля весьма богатая общая история. В 1820 году именно в Яффе, было учреждено вице-консульство Российской Империи, первое на Ближнем Востоке. Началось строительство Русской Палестины на Святой Земле.

"Здесь были воздвигнуты храмы Русской православной церкви, созданы места для приема многочисленных тысяч паломников, которые совершали паломничество в Святую землю", – рассказывает Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле.

Само по себе государство Израиль появилось в 1948 году благодаря усилиям российских дипломатов, которые смогли продвинуть идею его создания в ООН. Здесь почти два миллиона выходцев из бывшего Советского Союза. Но это не значит, что работать легко. Страна живет в состоянии вооруженного конфликта и введенное в том же 1948 году чрезвычайное положение до сих пор не отменено.

"Сотрудники посольства, конечно, тоже живые люди. Когда в воздухе раздаются звуки взрывов и пролетают снаряды, ракеты, конечно, любой нормальный человек испытывает беспокойство. Есть план действий, есть схема, кто за что отвечает, какие действия предпринимает, где укрывается. Это все отработано, конечно. И это, к сожалению, даже проверено в прошлом году. Проверено в хорошем в смысле – показало свою работоспособность", – говорит Викторов.

Разумеется, надежность таких защитных мер лучше на практике не проверять. Работа дипломата как раз и связана с тем, чтобы конфликты разрешались мирно – за столом переговоров.