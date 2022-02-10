Эксперт о минских соглашениях: Украину мир не интересует

"Когда разговор о минских соглашениях звучит на уровне президентов – это одна история, но потом она спускается на прагматичную землю, а там несколько не так", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Родион Мирошник, советник главы ЛНР по внешним связям, представитель главы республики в рабочей группе на минских переговорах.

По его словам, министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что нет никакого диалога.

"Есть диалог, но толку от него?" – говорит эксперт.

"Кулеба говорит следующее: да, мы дадим документ. Мы не успели, но эксперты работают, может быть, через две недели, если сойдутся мысли, то мы, наверное, передадим свой документ, но я в этом не уверен. Но надо интенсифицировать процесс переговоров, поэтому мы готовы назначить три дополнительные встречи в течение двух недель", – рассказывает Родион Мирошник.

"А зачем? – спрашивает эксперт. – Зачем это делать, если Украина не готова нарисовать обыкновенную бумажку, на которой будет написана ее официальная позиция".

По его словам, в киевском руководстве каждый перебивает друг друга. "У Кулебы своя позиция, у Ермака – своя позиция, у Зеленского – в зависимости от состояния. Вот как можно договариваться с этой когортой? – спрашивает политик. – А кому нужно на Украине нужно выполнять соглашения, кто из них этого хочет?

За последний месяц, отметил он, Украине отгрузили вооружений на полтора миллиарда долларов. И в этой ситуации их интересует мир?

"Сейчас должен приехать глава МИД Польши в статусе действующего председателя ОБСЕ. Он сначала говорит: мол, все, я еду на место крупнейшего конфликта, я поговорю с Зеленским, Кулебой, встречусь со своими представителями, поеду в Донбасс. Мы отправляем ему официальное письмо, где говорим, что пусть приезжает, все покажем. Он отвечает: мол, не получается, времени не хватает. На Донецк, Луганск – не хватает. На одну сторону хватает времени, на другую – не хватает", – рассказал Родион Мирошник.

У них, по его словам, в голове единственный вариант – хорватский, но только растянутый. Главная задача – весь мир начинает клеймить позором Россию, чтобы она не дергалась.

Экономические возможности влияния России совершенно не использованы, считает эксперт.