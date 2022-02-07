Сергей Михеев: На Украине не понимают, что такое независимость

"Какими же надо быть бездарными политиками, чтобы потерять расположение Лукашенко. Ведь после 2014 года, когда Лукашенко решил использовать позицию посредника между Украиной и Россией, когда он встречался с Порошенко, за это нужно было держаться, если говорить с технологической точки зрения", – заявил российский политолог Сергей Михеев в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим")

По его словам, украинцам надо было понимать, что это один из шансов переговорить и встретиться с Владимиром Путиным, наладить какие-то отношения.

"Но сначала Порошенко, а потом и Зеленский, который оказался неготовым к посту президента – они это профукали", – подчеркнул эксперт.

Это, по его мнению, говорит вот о чем: "На Украине нет элиты, способной воспринимать страну как независимое государство. Это их фетиш, с которым они носятся как с писаной торбой. Вы не понимаете, что такое независимость. Таких людей, по крайней мере, нет во власти, среди тех, кто принимает решения. Они находятся в ситуации абсолютного управления. После этого разговоры о встрече с Путиным... с кем, о чем?"

Позиция Лукашенко принципиально важна, считает российский политолог. Ведь украинское руководство на пустом месте нажило врага. Белорусский президент прямо говорит, что белорусская армия будет с российской.

"Не обязательно любить Россию, но головой думать-то надо?! Раз уж история забросила вас наверх и дала вам возможность обрести независимость", – добавил Сергей Михеев.

По поводу минских соглашений. Все говорят о том, что со всех сторон давят на Киев. Подходить к вопросу "о прочтении" этих соглашений, о которых заявлял тот же МИД Украины, надо осторожно, уверен эксперт.

"Нет никаких особых российских условий. Это простейший документ, состоящий из довольно ограниченного количества пунктов. Это не бином Ньютона, не Библия, которую можно читать год, а потом толковать еще сто лет. Но сам тот факт, что они пытаются изобразить давление на Киев, говорит о том, что если даже они что-то додавят, это будет "их прочтение".