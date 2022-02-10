Для постановки диагноза теперь достаточно экспресс-теста на ковид

Диагноз "коронавирусная инфекция" теперь будут ставить на основании положительного экспресс-теста. Соответствующее постановление главного санитарного врача было подписано 4 февраля.

Подтверждать результат экспресс-теста ПЦР-тестом больше не нужно. Ранее для постановки диагноза учитывался только результат ПЦР-теста.

В России произошли изменения в части диагностики, карантина и выписки после COVID-19. Отменена обязательная изоляция контактных с больным коронавирусом, заболевших начали выписывать без проведения контрольного теста, если они болели более 7 дней, карантин в детсадах и школах отменен, в случае выявления ребенка с ковидом, за исключением случаев, когда болеют свыше 20 процентов детей.