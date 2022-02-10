Лавров о переговорах с Трасс: это разговор немого с глухим

Глава МИД России Сергей Лавров разочарован переговорами с британской коллегой Элизабет Трасс. По его словам, у них вышел "разговор немого с глухим".

"Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег", – сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с Трасс. Мероприятие транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформе "Смотрим".

Также глава МИД РФ отметил, что не видит точек соприкосновения с Западом в вопросе нерасширения НАТО на восток.

"Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, – сказал министр. – Но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика".

Трасс прибыли в Москву 9 февраля, чтобы обсудить с Лавровым двусторонние отношения России и Великобритании, а также актуальные вопросы международной повестки.