В Донбасс перебросили С-300

Военное ведомство Донецкой народной республики сообщило о переброске на аэродром Краматорск зенитно-ракетного дивизиона С-300 из Одесской области.

Комплекс уже развернут и прикрывает командный пункт штаба операции объединенных сил "Сармат", рассказал в пятницу РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также Басурин сообщил о переброске в Донбасс подразделений украинской 92-й отдельной механизированной бригады из Харьковской области. Они усиливают части 30-й отдельной мехбригады под Дебальцево.

По данным разведки ДНР, украинские бронегруппы тренируются в наступательных действиях и обеспечению постоянной артиллерийской поддержки.

Басурин подтвердил, что на линии разграничения в порядках ВСУ действуют наемники из Польши и Великобритании. Они были замечены около поселков Широкино и Попасная.

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".