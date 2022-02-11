США призвали Канаду разобраться с демонстрантами

Водители грузовиков, выступающие против антикоронавирусных мер канадских властей, четвертый день блокируют мост Амбассадор, соединяющий американский Детройт и канадский Уинсор, сообщает телеканал NBC. Уточняется, что через этот мост проходит 25% товарных потоков США и Канады, но с недавнего времени всех водителей-дальнобойщиков обязали пройти вакцинацию.

Помимо моста протестующие перекрыли еще три пограничных перехода: в Онтарио, в провинции Альберта и Манитобе. В результате автозаводам в США и Канаде пришлось приостановить или сократить масштабы производства.

Представители властей США провели переговоры с канадской стороной, призвав урегулировать ситуацию на границе.

Тем временем водители потребовали от правительства уйти в отставку. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо настаивает на обязательной вакцинации. На данный момент вакцинированы порядка 90% канадских водителей грузовиков.

Сейчас власти готовятся к аналогичным протестам в США – стало известно о планах дальнобойщиков перекрыть дороги. Ожидается, что протесты могут начаться уже в эти выходные в Калифорнии и достичь Вашингтона в марте.