В Канаде дальнобойщики бастуют, а полиция их уговаривает

В Канаде началась третья неделя протеста. Дальнобойщики требуют отменить антиковидные правила и хотят, чтобы вакцинация в стране стала добровольной. Ранее водители грузовиков полностью заблокировали мост Амбассадор через реку Детройт. А это самый оживленный наземный переход между Канадой и США.

Демонстранты перекрыли проход, люди выстроились в цепь солидарности. Полицейские оттеснили протестующих, но те снова заблокировали движение. Сейчас с ними работают переговорщики. В районе дежурят бронемашины и бойцы спецподразделений, в небо подняты вертолеты.

Разбитые автомобили, слезоточивый газ и десятки задержанных – так закончилась в Париже акция противников коронавирусных ограничений. В общей сложности несанкционированная демонстрация собрала более семи тысяч человек. Несмотря на миролюбивое название манифестации – "Конвой свободы" – вели себя митингующие агрессивно и подчиняться правоохранительным органам отказывались.