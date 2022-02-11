В Британии выявили заражения лихорадкой, считающейся опаснее ковида

В Великобритании выявлены два случая лихорадки Ласса – заболевания, вызываемого вирусом, который ряд ученых считает более опасным, чем коронавирус SARS-CoV-2.

Как сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, заболели члены одной семьи, один из них уже выздоровел, а второй находится под наблюдением специалистов. Оба случая связаны с недавней поездкой в Западную Африку, где Ласса является эндемическим заболеванием.

Уровень смертности при лихорадке Ласса, по словам Линдмайера, составляет 1%, а при тяжелом течении, требующем госпитализации, смертность среди пациентов достигает 15%. Тем не менее случаи лихорадки Ласса редки, в том числе в Соединенном Королевстве. "Она не распространяется быстро между людьми", – отметил представитель ВОЗ.

В этой связи специалисты организации делают вывод, что "в целом риск для населения является очень низким", пишет ТАСС.

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание. Вирус, проникая в клетки человеческого организма, поражает органы дыхания, почки, центральную нервную систему и другие органы. По ряду признаков лихорадка Ласса схожа с заболеванием, вызываемым вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение имеет в Западной Африке, в том числе в Нигерии, Либерии, Гане, Гвинее и Сьерра-Леоне. Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами. Вакцины от лихорадки Ласса нет.