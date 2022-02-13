"Реальность? Реальность!" Песков напомнил, о чем говорил Путин

России очень бы хотелось, чтобы со времени Мюнхенской речи президента Владимира Путина в мире стало бы меньше проблем, но, к сожалению, их количество выросло.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости, Путин говорил, в том числе, и о разоружении. Российский лидер заявил, что системы американские системы ПРО, размещаемые в Румынии и Болгарии, могут легко переоснаститься для атакующих целей.

"Реальность? Реальность! То есть актуальность никоим образом не пропадает ", – отметил Песков.

15 лет назад в Мюнхене Путин задал западным партнёрам ряд вопросов: Зачем НАТО идет к нашим границам? Что, Европа стала безопасней, когда НАТО расширилось последний раз?

Это при том, что, по мнению Путина, Европа была на пороге войны с мировым терроризмом.

"Разве можно, например, решать проблему терроризма без Индии? А ведь ни Индия, ни Россия не имеют никакого отношения к НАТО", – сказал представитель Кремля.

В Москве убеждены, что НАТО – не миротворческая, а военная организация. "Которая нацелена, прежде всего, против нас", – заключил Песков.

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