Пророчества президента: шанс еще есть

Игры в "санитарные кордоны", в расширение НАТО, в сдерживание, в военное освоение конкретно Украины – это же не разовые действия. Это уже давно хроника. Какое-то время, а конкретно в 90-е годы, Россия пребывала в розовых иллюзиях, что мы теперь, как все, нам никто не угрожает, армия нам не очень-то и нужна, она чуть ли не пережиток старой вражды.

Когда на смене тысячелетий к власти в России пришел Путин, то и он искренне рассчитывал строить с Америкой честные, равноправные отношения на базе международного права. Когда же из года в год все наши попытки наталкивались на хищническое хамство, Путина в 2007 году "прорвало". Откликнувшись на предложение откровенно высказаться, президент России произнес свою легендарную речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Было это 15 лет назад – 10 февраля 2007 года. Зал, наполненный главами государств, премьерами, сенаторами и министрами, словно оцепенел. Путин говорил то, да еще такими словами, что на международных форумах еще никогда не звучало. Он говорил об Америке и ее стремлении к мировому господству – "однополярному миру".

"Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. Но что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации", – заявил президент РФ.

Речь Путина, его смелость и четкость оказались столь неожиданными, что в зале не нашлось ни одного западного лидера, способного хотя бы поддержать разговор. В глазах многих читался страх. И им было даже удобно, лениво-привычно трактовать обращение России как угрозу. Собственно, это и была угроза, ведь Путин бросал вызов мировому порядку, что подчинен лишь одной стране – Америке. Остальные на Западе в него с большим или меньшим комфортом как-то встроились. И теперь сидели, боясь тряски... Путин же продолжал: "Односторонние, часто нелегитимные действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше, значительно больше".

Господин Тельчик, на которого сослался Путин, – это многолетний советник по внешней политике канцлера Германии Гельмута Коля. В 2007-м – глава Мюнхенской конференции по безопасности. Именно Хорст Тельчик сделал Путину предложение выступить тогда в Мюнхене. И со всей откровенностью Путин воспользовался шансом, но публика на конференции оказалась не готова. Да и пресса заладила лишь одно: вот она, новая холодная война. Тельчик тогда не выдержал и обратился к одному из таких журналистов.

"Я после выступления Путина обратился к этом журналисту и сказал ему: президент перечислил темы, которые, по его мнению, осложняют отношения между Россией и Западом. Задача – сесть с Россией за один стол и пункт за пунктом пройтись по этому списку, а не устраивать переполох. Однако в конечном итоге сложилось впечатление, что в конструктивном подходе никто не был заинтересован. В СМИ только и делали, что обсуждали новую холодную войну", – отметил Хорст Тельчик.

А Путин говорил очень неудобные вещи, к которым отнестись бы тогда серьезно и обсудить по пунктам, не было бы сейчас такого кризиса в наших отношениях. "Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". Где эти гарантии?" – заявил Путин.

Его речь звучала драматично. Им двигало желание расшевелить коллег с тем, чтобы они обратили внимание, куда катится мир. Тогда расшевелить не удалось. Все те прогнозы Путина сбылись. Сбылись и обещания про новое оружие России, которое обесценит глобальную противоракетную оборону США, о которой в последнее время поэтому и не очень слышно. Предупреждал же...

"Я не хочу никого подозревать в какой‑то агрессивности. Но система отношений – это так же, как математика. Она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны либо, имея в виду наши сегодняшние возможности (экономические, финансовые), ответить ассиметрично, чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое ее легко преодолевает. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. Я полностью согласен, если вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против вас", – подчеркнул глава российского государства.

Мы вспоминаем сегодня о Мюнхенской речи Путина не просто потому, что сейчас ее 15-летний юбилей. Все те посылы актуальны и сегодня: про порочность однополярного мира, про равную безопасность, про опасность расширения НАТО... Наоборот, темы, пророчески поднятые тогда, сегодня звучат еще острее. И все еще есть шанс их по пунктам обсудить.