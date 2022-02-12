Песков: в Мюнхене Путин предсказал проблемы современного мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что президент РФ Владимир Путин в 2007 году в Мюнхене выступил с революционной речью как по содержанию, так и форме. По мнению Пескова, тогда российский лидер прямо рассказал о том, какие проблемы Москва считает важными в архитектуре современной безопасности. Также Путин предсказал вызовы, с которыми мир столкнулся в среднесрочной перспективе.

"И тогда, конечно, мы не могли себе представить, что в 2022 году, а точнее, это началось еще пару лет раньше, мы, по сути, в риторике – дипломатической, международной – скатимся на лексику времен "холодной" войны", – отметил Песков в интервью РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что в 2007 году было трудно представить себе современные обсуждения "напряженности, деэскалации, разведении сил, о готовящейся агрессии и так далее".

"Но, наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин на Мюнхенской конференции по безопасности говорил и разоружении. Сегодня же мировым лидерам приходится решать проблему ракет малой и средней дальности.

"То, что еще предстоит решать и нынешнему, и, наверное, будущему поколению дипломатов", – считает Песков.

Что касается ОБСЕ, продолжил представитель Кремля, то Владимир Путин еще 15 лет назад предсказал, что организация превратится в инструмент "демократизаторства". Европейские страны будут разделены на два круга – "демократические" и те, кем нужно управлять.

"Ну, разве был не прав президент Путин? Разве был не прав? Это то, что составляет, наверное, квинтэссенцию тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас", – заявил Песков.

Как сказал Песков, в Мюнхене российский лидер ставил вопрос приближения НАТО к российским границам. Москва до сих пор не получила на него ответа, а Россия уже находится у "красных линий" своих национальных интересов.

"Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил", – заключил Песков.

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