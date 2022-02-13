Песков: роль ОБСЕ должна повышаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, ОБСЕ – важная составляющая европейской безопасности, но она должна перестать быть инструментом ряда стран. Представитель Кремля напомнил, что в последние годы ОБСЕ чаще занимается не сотрудничество в Европе, а разделением "на первосортные и второсортные страны".

"Очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией", – заявил Песков в беседе с РИА Новости.

По словам Пескова, президент Владимир Путин еще 15 лет назад в Мюнхенской речи сделал предложения по ОБСЕ, которые актуальны и в наше время.

"Мы сейчас говорим, что роль ОБСЕ должна повышаться", – заключил представитель Кремля.

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